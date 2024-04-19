جامعة كولومبيا تفصل ابنة النائبة الأمريكية إلهان عمر

أعلنت إسراء هيرسي، ابنة النائبة الأمريكية الديمقراطية النائب إلهان عمر، أنه تم فصلها من جامعة كولومبيا بعد مشاركتها في احتجاج مؤيد لفلسطين في الحرم الجامعي.

وكتبت هيرسي في منشور عبر منصة "إكس": "أنا أعمل كمنظمة مع مجموعة Columbia University Apartheid Divest، في 3 سنوات من عمري كلية بارنارد لم يتم توبيخي مطلقا أو تلقي أي تحذيرات تأديبية.. لقد تلقيت للتو إشعارا بأنني واحد من بين ثلاثة طلاب موقوفين عن الدراسة بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية".

وشددت على أن "سنقف صامدين حتى تتحقق مطالبنا. وتشمل مطالبنا سحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة في الإبادة الجماعية، وشفافية كاملة حول استثمارات الجامعة، والعفو الكامل لجميع الطلاب الذين يواجهون القمع".

those of us in Gaza Solidarity Encampment will not be intimidated. we will stand resolute until our demands are met.



our demands include divestment from companies complicit in genocide, transparency of @Columbia’s investments and FULL amnesty for all students facing repression — isra hirsi (@israhirsi) April 18, 2024

وأشارت جامعة كولومبيا إلى أن هيرسي طالبة في كلية بارنارد المرتبطة بجامعة كولومبيا ولكنها تتمتع ببعض الاستقلالية.

ولم تعلق الكلية على التفاصيل لكنها أشارت إلى إعلان صادر عن كبار موظفيها يوم الخميس يفيد بأن طلاب كولومبيا وبارنارد أقاموا معسكرا غير مصرح به في الحديقة الجنوبية لكولومبيا.

وجاء في البيان: "أبلغ عدد من كبار موظفي بارنارد الطلاب المشاركين في المعسكر المغادرة وحذروهم من أنهم سيتعرضون لعقوبات في إذا لم يغادروا المعسكر".

المصدر: The Hill