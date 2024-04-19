بيسكوف حول هجوم إسرائيل على إيران: ندعو الجميع إلى ضبط النفس

اعتبر الكرملين أنه من السابق لأوانه التعليق على المعلومات المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران في ظل غياب تصريحات رسمية، ودعا كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة: "حتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية عن إسرائيل، لذلك نحن ندرس هذه المعلومات، في الوقت الحالي نعتبر أنه من السابق لأوانه الإدلاء بأي تعليقات قبل معرفة التفاصيل".

وأضاف: "لكن على أي حال، مهما كان الأمر، لا نزال ندعو الأطراف إلى ضبط النفس والتخلي عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر في منطقة صعبة كهذه".

وصباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة يوم الخميس أنهم يعتزمون شن ضربة خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الضربة الإسرائيلية محدودة ولم تستهدف المواقع النووية والمدنية.

بدورها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية أن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لـ"أسباب استراتيجية".

المصدر: وكالات