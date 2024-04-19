لافروف: أبلغنا إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية بعدم رغبة إيران في التصعيد

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو أبلغت تل أبيب عبر القنوات الدبلوماسية بأن إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر معها.

وقال لافروف في حوار مع وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة، إنه خلال الاتصالات الأخيرة مع الممثلين الإسرائيليين نقلت روسيا إليهم موقف إيران ومفاده أن طهران لا تريد مزيدا من التصعيد.

وذكر لافروف أن محادثات هاتفية جرت بين القيادتين الروسية والإيرانية، وكذلك ممثلين عن روسيا وإسرائيل، بعد رد إيران على "هجوم غير مقبول على قنصليتها" في دمشق.

وقال: "لقد تم التأكيد بشكل واضح للغاية خلال هذه المباحثات أن إيران لا تريد التصعيد وأبلغنا الإسرائيليين بذلك".

تجدر الإشارة إلى أن الاتصالات التي تحدث عنها لافروف، جرت قبل الهجوم الإسرائيلي المفترض على أراضي إيران فجر اليوم الجمعة.

المصدر: RT