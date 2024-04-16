رئيسي لبوتين: إيران لا تسعى للتصعيد في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية اليوم، أن إيران لا تسعى للتصعيد في الشرق الأوسط.

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وأشار رئيسي إلى أن تصرفات إيران كانت "قسرية ومحدودة بطبيعتها"، وشدد على عدم سعي إيران نحو مزيد من التصعيد.

وقد ناقش بوتين الوضع المتدهور في الشرق الأوسط مع الرئيس الإيراني، لا سيما بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، وإجراءات رد الفعل الإيرانية بالتفصيل. واتفق الرئيسان على أن السبب الجذري للأحداث الجارية في المنطقة هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يتم حله.

وأكد الكرملين بهذا الصدد على "النهج المبدئي لروسيا وإيران لصالح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتخفيف الوضع الإنساني الصعب، وتهيئة الظروف لحل سياسي ودبلوماسي للأزمة".

بدوره أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يتحلى الجانبان بضبط النفس وعدم السماح بجولة جديدة من المواجهة، تهدد بعواقب كارثية على الشرق الأوسط بأسره.

إضافة إلى ذلك، دعا الزعيمان إلى مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين روسيا وإيران في مختلف المجالات، بما في ذلك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات المنفعة المتبادلة. كما هنأ الرئيس الروسي نظيره الإيراني، وجميع المسلمين في إيران، بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر الذي تم الاحتفال به مؤخرا.

وقد تمت هذه المحادثة الهاتفية بمبادرة من طهران.

وكانت إيران قد شنت السبت الماضي هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على ضرب إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.

المصدر: RT