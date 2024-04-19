الولايات المتحدة لا تزال غير مقتنعة بالخطط الإسرائيلية بشأن رفح

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الولايات المتحدة لا تزال غير مقتنعة بالخطط الإسرائيلية بشأن الهجوم البري على رفح، وذلك بعد الاجتماع الافتراضي الثاني حول هذا الملف.

ومع اختتام الاجتماع الثاني لا يزال الجانبان على خلاف لأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مقتنعة بأن إسرائيل يمكنها الإخلاء بأمان وتوفير الاحتياجات الإنسانية لأكثر من مليون فلسطيني موجودين حاليا في أقصى جنوب مدينة غزة.

وقال البيت الأبيض إن الجانبين يتقاسمان الهدف المتمثل في هزيمة حماس في رفح، لكن "المشاركين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم إزاء مسارات العمل المختلفة في رفح".

ووفقا للبيان الأمريكي، وافقت إسرائيل على أخذ مخاوف واشنطن بعين الاعتبار وعقد اجتماع متابعة قريبا. بينما لم يصدر أي بيان من الجانب الإسرائيلي.

وتقول واشنطن إن أي هجوم عسكري كبير في رفح من شأنه أن يعرض الفلسطينيين الذين يحتمون هناك للخطر، ويحدث دمارا في المركز الإنساني الرئيسي في غزة الواقع في جنوب غزة، ويزيد من عزلة إسرائيل دوليا دون تعزيز أمنها فعليا.

أما إسرائيل فتقول إنها لا تستطيع هزيمة حماس دون شن هجوم كبير في رفح لتفكيك الكتائب الأربع المتبقية للحركة هناك، وأنها لن تبدأ الغزو "إلا بعد إجلاء المدنيين في المدينة، والتأكد من أنهم سيكونون قادرين على مواصلة تلقي المساعدات الإنسانية عند إعادة توطينهم".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"