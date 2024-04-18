أكسيونوف يؤكد اعتقال كافة المجموعات التخريبية التي تم كشفها منذ 2014 في القرم

أكد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم اعتقال جميع المجموعات التخريبية التي تم كشفها في شبه الجزيرة منذ عام 2014.

وقال رئيس القرم خلال اجتماع مع بوتين عبر تقنية الفيديو: "تم اعتقال جميع المجموعات التخريبية التي ارتكبت أعمال تخريب وتفجيرات خلال هذه السنوات دون استثناء".

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وأكد أن جميع الجهات الأمنية تعمل على درء ومنع أي خرق للقانون والوقاية منه.

وكشف جهاز الأمن الفيدرالي في وقت سابق عن قائمة تضم 235 عملية إرهابية قامت بها عناصر أوكرانية وأخرى روسية بأوامر من أجهزة الأمن الأوكرانية في الفترة من 2022-2024.

واحتفلت جمهورية القرم بشكل خاص وروسيا بشكل عام الشهر الماضي بمرور 10 أعوام على عودة القرم إلى روسيا بموجب استفتاء شعبي أمّنته روسيا في الـ16 من مارس 2014، ردا على الانقلاب ووصول النازيين الجدد إلى السلطة في أوكرانيا برعاية غربية. وخلال السنوات العشر الماضية، أنجزت روسيا عددا من المشاريع الكبيرة لإنعاش وتطوير شبه الجزيرة.

المصدر: RT