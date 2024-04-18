جنرال أوكراني متقاعد يكشف سبب عجز قوات كييف بمنطقة تشاسوف يار

قال الجنرال الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس على قناة "دايركت" على يوتيوب إن القوات الأوكرانية لا تملك ما يكفي من العسكريين والأسلحة لصد هجمات الجيش الروسي في منطقة تشاسوف يار.

وأضاف: "عليكم أن تفهموا أن قادة الألوية لا يملكون العدد الكافي من العسكريين، ولا تتوفر لديهم الكمية المطلوبة من المعدات الحربية".

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وشدد الجنرال المتقاعد على أن الوقت لا يلعب لصالح القوات الأوكرانية.

ونوه بأن منطقة تشاسوف يار هي عبارة عن تلة مهيمنة، وإذا تمكن الجيش الروسي من الاستيلاء على هذه المدينة، فسوف يفتح الطريق أمام أكبر تجمع في جمهورية دونيتسك الشعبية - سلافيانسكو-كراماتورسكايا، وكذلك إلى كونستانتينوفكا.

يوم أمس الأربعاء، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن الوحدات الروسية تجري عمليات عسكرية نشطة في منطقة تشاسوف يار. ووفقا له، من السابق لأوانه تحديد تاريخ تحرير هذه المدينة، لكنه يقترب.

في الأسبوع الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مجموعات من المظليين الروس تمكنت من الاستيلاء على معقل أوكراني على مشارف تشاسوف يار.

وتقع مدينة تشاسوف يار على بعد 15 كيلومترا غرب أرتيوموفسك (باخموت) التي حررها الجيش الروسي العام الماضي.

المصدر: نوفوستي