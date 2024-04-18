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الخارجية الروسية تعلق على "السيادة الفرنسية" بعد نقل باريس حاملة طائرات إلى قيادة "الناتو"

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الخارجية الروسية تعلق على
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قيام فرنسا بنقل حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى قيادة الناتو، هو دليل واضح آخر على "تآكل السيادة الفرنسية".

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وقالت زاخاروفا: "لفت انتباهنا المعلومات الواردة من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، بشأن نقل حاملة الطائرات "شارل ديغول" والسفن الحربية المرافقة، تحت القيادة العملياتية لحلف شمال الأطلسي، للمشاركة في التدريبات البحرية للحلف في البحر الأبيض المتوسط".

وأكدت زاخاروفا أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي يتم فيها نقل "السفينة الرئيسية للقوات البحرية الوطنية، التي تعتبر عنصرا أساسيا في المكون البحري لقوات الردع النووي"، إلى قيادة قوات الناتو.

وأضافت: "مثل هذا القرار هو حق سيادي للقيادة الفرنسية، ولكن يبدو هذا دليلا واضحا آخر على التآكل المستمر للسيادة الوطنية لفرنسا، وفي بعدها الأكثر أهمية وحساسية، وهو مجال الردع النووي".

 

 

المصدر: نوفوستي

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