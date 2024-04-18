خشية حدوث تسونامي.. السلطات الإندونيسية تجلي آلاف السكان وتغلق مطارا قريبا من بركان ثائر

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية إغلاق مطار مانادو الأقرب إلى بركان ثار بشكل متكرر في الأيام الأخيرة شمال البلاد وبدأت أجهزة الطوارئ عمليات إجلاء آلاف الأشخاص المهددين بثوران البركان.

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وثار بركان "روانغ" مساء الثلاثاء نافثا سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها أكثر من كيلومتر، وبدأ ثوران بركان جبل روانغ في مقاطعة شمال سولاويسي عند الساعة 21,45 الثلاثاء (13,45 توقيت غرينتش) وتكرر ذلك أربع مرات يوم الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة المحلية لعلوم البراكين.

ورفع مستوى الانذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث الى الرابع مساء الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد، فيما حذرت السلطات من حدوث تسونامي نتيجة تساقط الحطام في البحر.

واضطرت إدارة مطار مانادو الدولي الواقع على مسافة أكثر من مئة كيلومتر من بركان روانغ، لإغلاقه 24 ساعة حتى مساء اليوم الخميس.

وقال مدير مكتب هيئة المطارات المحلية، أمبار سوريوكو، في بيان إن المطار أغلق "بسبب تناثر الرماد البركاني الذي قد يضر بسلامة الطيران".

ويسير المطار رحلات داخلية وخارجية أيضا إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.

وفي ذات السياق، بدأت أجهزة الطوارئ اليوم الخميس عمليات إجلاء آلاف الأشخاص المهددين بثوران البركان، فيما طلب من السكان عدم الاقتراب أكثر من ستة كيلومترات منه.

ونقل أكثر من 800 شخص من روانغ إلى جزيرة تاغولاندانغ المجاورة، مساء أمس الأربعاء.

وفي أواخر مارس وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية على عمق عشرة كيلومترات.

المصدر: "أ ف ب"