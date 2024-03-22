زلزال قوي يضرب إندونيسيا

قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الجمعة على عمق عشرة كيلومترات.

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وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان على بعد 132 كيلومترا شمال قرية توبان في مقاطعة جاوة الشرقية.

وأشارت إلى أنه من "المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) من جراء الزلزال".

وشعر السكان بالهزات بقوة في جاوة الشرقية، وكذلك بمدن في المقاطعات المجاورة، ولم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار.

وتشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والتي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

المصدر: "marketscreener"