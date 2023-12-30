زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن علماء الزلازل سجلوا زلزالا بقوة 6.2 درجة في مقاطعة بابوا الإندونيسية.

وكان مركز الزلزال على بعد 159 كيلومترا جنوب غرب مدينة جايابورا حيث يعيش نحو 134 ألف شخص. وعلى عمق 39 كم.

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كما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، تحت سطح البحر في جزء من مقاطعة اتشيه في إندونيسيا أمس السبت.

وأدى زلزال بلغت قوته 5.6 درجة في 21 نوفمبر إلى مقتل ما لا يقل عن 331 شخصا وإصابة ما يقرب من 600 آخرين في مدينة سيانجور في جاوة الغربية.

وكان هذا الزلزال الأكثر دموية في إندونيسيا منذ زلزال عام 2018 والتسونامي الذي ضرب منطقة سولاويسي والذي أسفر عن مقتل حوالي 4340 شخصا.

المصدر: RT