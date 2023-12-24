سقوط 13 قتيلا و46 جريحا في انفجار بمصنع للنيكل في إندونيسيا

تسبّب انفجار وقع السبت في مصنع لمعالجة النيكل تموله الصين في جزيرة سولاويزي بشرق إندونيسيا بمقتل 13 شخصاً وإصابة 46 آخرين بجروح.

وتشكّل جزيرة سولاويزي مركزاً كبيراً لإنتاج النيكل، وهو معدن أساسي يستخدم خصوصاً في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والفولاذ المضاد للأكسدة. واستثمرت بكين بقوة في هذه المصانع، إلا أنّ ظروف العمل والسلامة فيها تواجه انتقادات باستمرار.

وأفاد ديدي كورنيوان الناطق باسم المنطقة الصناعية في بيان، أن الحادث وقع في مساء السبت في مصنع شركة "إندونيسيا تشينغسان ستينليس ستيل" في مجمع موروالي الصناعي في سولاويزي.

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وأوضح المتحدث أنّ حصيلة الانفجار كانت 13 من القتلى منهم تسعة اندونيسيين وأربعة صينيين، مشيرا إلى أن 46 شخصا آخرين جرحوا ومعظمهم بسبب تعرضهم للبخار الحار.

وأدخل 29 جريحا إلى مستشفى تديره الحكومة في منطقة موروالي، بينما وضع 12 آخرون تحت المراقبة في عيادة في المجمع الصناعي ويتلقى خمسة أشخاص علاجا بدون الإقامة في المشفى.

وأضح أن التحقيقات الأولية تظهر أن الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدّت إلى خزانات للأكسجين، وقد أخمد الحريق قبل ظهر الأحد، حسب بيان.

المصدر: AFP