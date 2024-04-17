واشنطن تكشف عن حجم المساعدات التي سيتم تخصيصها لدعم أوكرانيا

نص مشروع قانون منفصل جديد تم تقديمه اليوم الأربعاء في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

وبحسب نص مشروع القانون ينبغي "استخدام حوالي 23 مليار دولار من هذا المبلغ، لتجديد الترسانة الأمريكية، وإنفاق 11.3 مليار دولار على العمليات العسكرية الأمريكية الجارية في المنطقة، و13.8 مليار دولار على شراء أنظمة أسلحة متقدمة ومنتجات وخدمات دفاعية في مجال الدفاع".

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ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون يوم السبت القادم 20 أبريل.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد صرح بأنه سيتم تقديم مشاريع قوانين منفصلة بشأن تخصيص مساعدات مالية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان في الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء.

وأرسلت الإدارة الأمريكية قبل عدة أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لـ "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة بقيادة الديمقراطي بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.

المصدر: تاس+RT