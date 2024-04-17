نشطاء يتهمون أورسولا فون دير لاين بالإبادة الجماعية

قاطع نشطاء فلسطينيون خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وصرخ أحدهم: "أيديكم ملطخة بدماء الأطفال الأبرياء... أنتم مجرمون".

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جاء ذلك خلال كلمة فون دير لاين أمام قمة الأمن الدفاعي للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وهتف النشطاء بين الحضور: "على المواطنين اعتقالك بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بينما تعبرين عن دعمك الكامل لإسرائيل وقصف غزة".

ونشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ194 على القطاع، حيث قالت إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 56 شهيدا، و89 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفقا لوزارة الصحة فقد "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33899 شهيدا و76664 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: إزفستيا