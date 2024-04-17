فون دير لاين تدعو أوروبا للتسلح وتؤكد عدم وجود خطر حرب وشيكة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوروبا لا تواجه حاليا خطر حرب وشيكة، ودعت إلى إنتاج أسلحة جديدة وبناء إمكانات أوروبا العسكرية خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وأوضحت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي للدفاع والأمن في بروكسل، اليوم الأربعاء، أن "قد لا يكون هناك تهديد بحرب وشيكة، ولكن لا يمكن القول إن هذا مستحيل. علينا أن نكون مستعدين لذلك".

وأضافت أن الاستعداد لصراع مسلح محتمل يجب أن يشمل إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وتابعت أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعى لتطوير وإنتاج الأجيال القادمة من القدرات القتالية للانتصار في ساحة المعركة، وهذا يعني الحاجة إلى تسريع قدراتنا الصناعية العسكرية خلال السنوات الخمس المقبلة.. يجب أن تنفق أوروبا أكثر وأن تنفق أفضل وأن تنفق في أوروبا".

المصدر: نوفوستي