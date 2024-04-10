قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يتبع نهج الولايات المتحدة الذي سيقود في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

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وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "يتبع الاتحاد الأوروبي سياسة الولايات المتحدة التي ستطق العنان للحرب العالمية الثالثة، كما يتضح من التصريحات الأخيرة لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل".

وأضاف: " أكد الاتحاد الأوروبي أحد الأتباع المخلصين للدولة الأمريكية أنه يريد جرنا إلى حرب عالمية ثالثة!، وهذا حلم كبير لدعاة العولمة والاتحاد الأوروبي الذي لا يوقف حديثة عن الحرب على مدار الساعة ولا يتوانى عن بذل جهوده لتسريع نشوبها".

وأشار إلى أن بوريل قال إنه يتوجب على أوروبا الاستعداد لحرب محتملة لأن توسع الصراع خارج حدود أوكرانيا والقارة الأوروبية لم يعد ضربا من الخيال"!، بل باتت الحرب تلوح في الأفق".

وتابع: "دعونا نوقف التصعيد، ونوقف توريد الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا، ونوقف العقوبات الغبية المناهضة لروسيا ونبدأ محادثات السلام!»

وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا لكنها لن تفرط بمصالح أمنها القومي، وحذرت الدول الغربية من مغبة تسليح أوكرانيا، مشيرة إلى ذلك قد يؤدي إلى تصعيد خطير لكنه لن يمنع روسيا من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي