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تركيا تعلن تضامنها مع الإمارات في مواجهة أضرار الفيضانات

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تركيا تعلن تضامنها مع الإمارات في مواجهة أضرار الفيضانات
AP
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أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب في محادثة هاتفية مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان عن تضامنه مع الإمارات في كارثة الفيضانات التي تواجهها.

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الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75‬‎ الماضية
الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75‬‎ الماضية

وأعلنت الإمارات أمس الثلاثاء تسجيل أكبر كمية أمطار تهطل عليها منذ 75 عاما بسبب عاصفة جوية نادرة الحدوث، نتج عنها إغلاق المطارات وتعليق الرحلات وتعطيل الحياة الاقتصادية في معظم إمارات الدولة.

وطلبت مطارات دبي من المسافرين، عدم التوجه إلى المطار "إلا في حالات الضرورة القصوى"، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة.

ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الثلاثاء إلى "البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عن "استمرار الأمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد حتى ظهر اليوم الأربعاء".

المصدر: الأناضول، RT

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