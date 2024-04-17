الأمن الفدرالي الروسي يعتقل شابين خططا للقتال إلى جانب قوات كييف

أعلن الأمن الفدرالي الروسي بجمهورية موردوفيا وسط الشطر الأوروبي من روسيا اعتقال اثنين من سكان مدينة سارانسك عاصمة الجمهورية خططا للالتحاق بقوات كييف، والقتال ضد روسيا.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي أن عمر الموقوفين 19 عاما وأقاما اتصالات مع قيادة تنظيم نازي ينشط في قوام قوات كييف، وبحثا معها الانضمام إلى صفوف التنظيم.

وأضاف البيان: "بناء على طلب من مرشديهما صوّر الموقوفان مواقع استراتيجية وأهدافا حيوية في سارانسك، وأرسلاها لأعوانهما في أوكرانيا".

وكشف التحقيق أنهما خططا للتوجه إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة للالتحاق بقوات كييف والقتال ضد الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي