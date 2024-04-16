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الأمن الروسي يعتقل مشبوها خطط بتوجيه من كييف لأعمال تخريبية تستهدف السكك الحديدية (فيديو)

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الأمن الروسي يعتقل مشبوها خطط بتوجيه من كييف لأعمال تخريبية تستهدف السكك الحديدية (فيديو)
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اعتقل الأمن الفدرالي الروسي عميلا أوكرانيا خطط بتوجيه من استخبارات كييف لأعمال تخريبية تستهدف السكك الحديدية في مقاطعة كيميروفو بمنطقة كوزباس في سيبيريا شرقي روسيا.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تم اعتقال مشبوها عمره 28 عاما ثبت ضلوعه في التحضير لأعمال تخريبية، وإضرام النار في البنية التحتية للنقل السككي في روسيا لتقويض الأمن الاقتصادي والقدرات الدفاعية للبلاد".

وأضاف البيان: "أجرى الموقوف مطلع العام اتصالات مع مجهولين في أوكرانيا وتلقى منهم تعليمات بإضرام النار بمحولات الكهرباء على السكك الحديدية مقابل مبالغ مالية".

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وتم العثور في منزله على زجاجتين بلاستيكيتين تحتويان على سائل حارق وأدوات ومعدات وخريطة للسكة الحديدية في المنطقة.

المصدر: تاس

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