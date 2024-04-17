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الخارجية الروسية تنفي تلقي روسيا دعوة لحضور احتفالات نورماندي

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الخارجية الروسية تنفي تلقي روسيا دعوة لحضور احتفالات نورماندي
Globallookpress MFA Russia
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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نفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تلقي روسيا أي دعوة عبر القنوات الدبلوماسية لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في نورماندي في 6 يونيو 1944.

جاء ذلك في تصريحات زاخاروفا لراديو "سبوتنيك" صباح اليوم، حيث تابعت: "بالأمس كنا على اتصال مع سفيرنا لدى فرنسا أليكسي ميشكوف حتى وقت متأخر جدا من المساء بشأن المعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام الفرنسية بشأن دعوة روسيا إلى الاحتفالات. وصباح اليوم لا يوجد أي تأكيد لذلك عبر القنوات الدبلوماسية".

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وكانت وكالة "فرانس بس" قد نقت عن منظمي الحفل في وقت سابق، شركة Mission Libération، أن روسيا مدعوة للاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في نورماندي في 6 يونيو.

كذلك ذكرت إذاعة "أوروبا 1" أيضا أن الوفد الروسي قد يشارك في الحفل، يونيو المقبل، إذا قبلت موسكو دعوة قصر الإليزيه.

وقد فتحت جبهة ثانية في الحرب العالمية الثانية "عملية أوفرلورد" في يونيو 1944، أنزلت فيها القوات الأنغلو أمريكية في نورماندي. وبرغم من أهمية هذه العملية في النصر الشامل لدول التحالف المناهض لهتلر، إلا أن الجبهة الرئيسية للحرب العالمية الثانية ظلت الجبهة السوفيتية للجيش الأحمر ضد ألمانيا، حيث تركزت قوات العدو النازي الرئيسية.

ووفقا لعدد من المؤرخين، فقد تعمد الحلفاء تأخير فتح الجبهة الثانية، وإطلاق عملية "أوفرلورد" حتى يونيو 1944، بعد أن اتضح لهم نجاح هجوم الجيش الأحمر على الجبهة السوفيتية الألمانية.

المصدر: نوفوستي

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