بحضور الرئيس الإيراني.. استعراض للقوات المسلحة في طهران بمناسبة عيد الجيش (فيديوهات+صور)  

استعرض الجيش الإيراني اليوم الأربعاء قواته في العاصمة طهران وجميع المحافظات بمناسبة عيد الجيش، الذي تحتفل به البلاد في الـ18 من أبريل من كل عام.

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وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن "مراسم الاستعراض الرئيسي لعيد الجيش أقيمت بحضور رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، في مركز "الشهيد فيض الله أماني" للتدريب والدعم للقوات البرية للجيش في لويزان بطهران وفي نفس الوقت في جميع مراكز المحافظات.

وفي هذه المراسم التي حضرها كبار قادة القوات المسلحة، جرى استعراض مختلف الوحدات المحمولة والمشاة للقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.

وقال الرئيس الإيراني، خلال كلمة له بهذ المناسبة، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الإيرانية ضمان أمن البلاد، وأن العملية العسكرية ضد إسرائيل مؤخرا "أطاحت بقوة الكيان الصهيوني، وأن ردّ إيران كان مدروسا ودقيقا".

وأضاف أن "قواتنا العسكرية إحدى القدرات المهمة ليس فقط في المنطقة بل في العالم، ويمكن لدول المنطقة الاتكاء على قدراتنا العسكرية".

وتأتي احتفالات إيران بعيد الجيش غداة ردها على الضربة الإسرائيلة للقنصلية الإيرانية في دمشق

بالمصدر: RT+"تسنيم"