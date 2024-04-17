الولايات المتحدة تعمل على تعزيز الدفاعات الجوية في الشرق الأوسط

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أنه بالإضافة إلى إعداد واشنطن لعقوبات جديدة ضد طهران، يعمل البنتاغون والقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) على مواصلة تعزيز وتوسيع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وكذلك أنظمة الإنذار المبكر في الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن ذلك يهدف إلى "مواصلة خفض فاعلية الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".

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يذكر أن إيران شنت يوم 13 أبريل هجومات واسع النطاق بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة على إسرائيل، ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق يوم 1 أبريل، والتي أسفرت عن مقتل عدد من الضباط الرفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت إسرائيل في أعقاب الهجوم عن اعتراض وإسقاط معظم الصواريخ وأضرار مادية محدودة بنتيجة الهجوم، بينما قالت إيران إن نتائجه كانت "أفضل مما كان متوقعا".

المصدر: تاس