 
مباشر

البيت الأبيض: بايدن لا يريد حربا مع إيران

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن لا يريد حربا مع إيران
Sputnik
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xda7

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يريد حربا مع إيران وتفاقما للصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن  "الرئيس لا يريد أن يرى ذلك، لقد قال ذلك من قبل. إنه لا يريد أن يرى حربا مع إيران، ولا يريد أن يرى الصراع يتسع أو يتعمق".

وأضاف أن نجاح إسرائيل في صد الضربات "يظهر مدى قوتها ويظهر أيضا أن (الهجوم) الإيراني كان فاشلا تماما".

تجدر الإشارة إلى أن إيران هاجمت إسرائيل بمئات من الطائرات المسيّرة والصواريخ، يوم السبت الماضي، وذلك ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى لمقتل عدد من ضباط الحرس الثوري.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا