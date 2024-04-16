القوات المسلحة الأردنية تعلن استمرار الدوريات والطلعات الجوية في سماء المملكة وحماية المجال الجوي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء مواصلة سلاح الجوي الملكي قيامه بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء الأردن⁩ لحماية المجال الجوي.

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وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" في بيان رسمي الثلاثاء، أن سلاح الجو الملكي الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المجال الجوي.

وأكد في بيانه أن القوات المسلحة تعمل على حماية حدود الوطن، والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت أمس الاثنين تكثيف سلاح الجو الملكي فجر الثلاثاء دورياته الجوية "لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد قال إن الأردن سيتصدى لأية صواريخ إسرائيلية تعبر أجواء الأردن، في إشارة لرد إسرائيلي محتمل على الهجوم الإيراني الكبير.

هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني يوم الاثنين، على العلاقات الودية مع الأردن، مبينا أن الاتصالات مستمرة بین مسؤولي البلدین، وأنه جرت خلال الأشهر الماضیة مشاورات جیدة بین وزیري الخارجیة.

ويأتي هذا الاستنفار الجوي الأردني عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل مساء السبت الماضي ردا على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.

المصصدر: RT