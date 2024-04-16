مصدران يوضحان لـCNN كيف تتوقع واشنطن حجم رد إسرائيل على الهجوم الإيراني

أوضح مصدران لشبكة "CNN"، كيف تتوقع الولايات المتحدة حجم رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، وسط التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

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ونقلت "CNN" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ومصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية قولهما إن الولايات المتحدة تتوقع أن يكون الرد العسكري الإسرائيلي على الضربات الإيرانية محدود النطاق.

وأوضح المصدر المطلع أن "هناك معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن إسرائيل تدرس مسألة توجيه ضربة ضيقة ومحدودة داخل إيران، لأنها تشعر أن عليها الرد بعمل حركي من نوع ما بالنظر إلى النطاق غير المسبوق للهجوم الإيراني".

وبين المسؤول الكبير في الإدارة أن "إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة تحذيرا رسميا بشأن خططها ومتى يمكن أن تحدث"، مضيفا: "نأمل أن يوجهوا لنا بعض التحذيرات حتى نكون مستعدين لحماية أفرادنا، ليس فقط العسكريين بل الدبلوماسيين في جميع أنحاء المنطقة".

وأردف قائلا: "لكن ليس هناك ما يضمن أنهم سيقدمون لنا تنبيها، وهم يعلمون أنه عندما ينبهوننا، فمن المحتمل أن نسجل اعتراضنا مجددا على أي شيء هم على وشك القيام به".

وأشار المسؤول الأمريكي أيضا إلى أنه إذا لم تستجب إسرائيل، فإن الولايات المتحدة "واثقة من أنه سيكون هناك خفض للتصعيد"، وسيعود الوضع إلى الوضع الراهن.

وأكمل المسؤول الأمريكي الكبير: "لكن أي خطوة إضافية تفتح الآن سلسلة من الاحتمالات الأخرى، بعضها مخيف للغاية".

وأكد وزير مجلس الحرب ورئيس حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني "في الزمان والطريقة المناسبين".

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن يكون الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني "محدود النطاق" وأن يستهدف القوات الإيرانية خارج إيران، ووكلاء طهران في المنطقة.

وذكرت قناة NBC الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرد على إيران مؤكدا له أن واشنطن لن تشارك في شن أي هجوم على إيران.

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من جهته، حذر الرئیس الإيراني إبراهیم رئيسي، من أن أقل عمل ضد مصالح إيران سيقابل برد هائل وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه.

كما حذر قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي يوم الاثنين، من أن القوات المسلحة "سترد ردا عاصفا على أي عدوان من جانب العدو أو انتهاك لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأراضيها وأمنها".

ووجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يوم الأحد، تحذيرا إلى تل أبيب، من الرد على العملية الإيرانية.

المصدر: "سي إن إن" + RT