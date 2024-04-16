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بايدن يمدد الحظر على دخول السفن المرتبطة بروسيا للموانئ الأمريكية

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بايدن يمدد الحظر على دخول السفن المرتبطة بروسيا للموانئ الأمريكية
AP Alex Brandon
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد عاما آخر الحظر على دخول السفن الروسية أو المرتبطة بروسيا للموانئ الأمريكية.

ويشار في بيان البيت الأبيض الصادر يوم الثلاثاء، أن بادين قد أبلغ الكونغرس بقراره.

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحظر المذكور في 21 أبريل 2022 على خلفية انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي اعتبرتها واشنطن "تهديدا" على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.

ويشمل الحظر كافة السفن التي ترفع العلم الروسي أو تمتلكها أو تشغلها جهات روسية، بما فيها الحكومة الروسية والشركات الروسية والمواطنون الروس والمقيمون دائما في روسيا.

ويتضمن الحظر بعض الاستثناءات، بما في ذلك السفن التي تنقل المواد النووية والحالات الطارئة، حيث تضطر السفن للرسو في الموانئ الأمريكية لأسباب إنسانية.

المصدر: تاس

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