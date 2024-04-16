الجيش الروسي يعلن عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1160 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 155 مسيّرة وصواريخ بريطانية وأمريكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومدرعات ومعدات وأسلحة ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 630 عسكريا وآليات ومدافع غربية ومحطة تشويش إلكتروني "نوتا".

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 380 عسكريا وآليات ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 80 عسكريا وتدمير مركبات ومدافع غربية ومحطة ردار Bukovel-AD أوكرانية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 40 عسكريا وأسلحة ومركبات ومدافع غربية.

تدمير مستودعات ذخيرة ووقود ومواقع لتصنيع المسيرات.

أسقطت دفاعاتنا 6 صواريخ Storm Shadow بريطانية، وصاروخين أمريكيين HARM، و4 أهداف أمريكية مضللة MALD.

إسقاط 155 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية