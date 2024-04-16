سفير إيران في تركيا: الرد على أي إجراء إسرائيلي ضدنا سيكون سريعا وشاملا

أكد سفير إيران لدى تركيا محمد حسن حبيب الله زاده، عدم سعي بلاده للتصعيد في المنطقة، مشددا على أن رد فعل طهران على أي إجراءات مضادة من تل أبيب سيكون سريعا وشاملا.

ونقلت صحيفة "أيدنليك" التركية عن السفير حبيب الله قوله: "الضربة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ضرورية ومتناسبة واستهدفت فقط الأهداف العسكرية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على القنصلية الإيرانية في دمشق".

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وأضاف: "لم تقصف القوات الإيرانية المراكز الاقتصادية أو المناطق المدنية. كان الغرض من هذه العملية إرسال إشارة واضحة إلى الجانب الآخر، كما لا تسعى إيران إلى تصعيد النزاع في المنطقة".

وأوضح أنه من أجل ذلك أعلنت إيران بعد العملية أن هذا الموضوع انتهى بالنسبة لها، "ولكن في حال اتخذ النظام الصهيوني إجراءات مضادة، فإن رد الفعل سيكون سريعا وشاملا".

وبحسب قوله، فإن إيران حذرت إسرائيل من أي مغامرات عسكرية، مؤكدة عزمها منع انتهاك أراضيها وحماية الشعب والأمن والمصالح الوطنية، والرد على أي تهديد وفقا للقانون الدولي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرد على إيران مؤكدا له أن واشنطن لن تشارك في شن أي هجوم على إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد الماضي، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا.

ويعتبر الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية الأول من نوعه في تاريخ المواجهة بين الجانبين، والأول الذي توجهه إيران انطلاقا من أراضيها.

المصدر: نوفوستي + RT