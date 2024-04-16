مواقع التواصل تتداول توقعات ميشال حايك حول "الرد الإيراني" ! (فيديو)

أثار الفلكي اللبناني ميشال حايك جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطعا مصورا لتوقعاته بخصوص الهجوم الإيراني على إسرائيل.

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وقال حايك في مقطع فيديو لتوقعات سابقة له نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن إيران ستنتقم بدفعة واحدة من الجهة التي قتلت قادتها من قاسم سليماني إلى رضي موسوري، في إشارة للهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.

وأضاف أن ذخائر إيران ستكون في العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المجال الجوي بين البلدين سيكون مفتوحا: "كل القضية راح تصير فوق ومن فوق.. لا الأجواء الإيرانية بخير ولا الأجواء الإسرائيلية".

معقول كان متفق مع الإيرانية قبل بوقت وخبروا على رأس السنة بدهم يضربوا الصهاينة🤦‍♂️منين بجيب اخبارو ميشال حايك pic.twitter.com/aogMj3MAB4 — magazine azhar (@MajaletAzhar_) April 14, 2024

المصدر: RT