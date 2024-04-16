أدرعي: إيران ترسل ملايين الدولارات سنويا إلى كل ميليشيا تعمل بالوكالة عنها

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "إيران ترسل عشرات الملايين من الدولارات سنويا إلى كل ميليشيا إرهابية تعمل بالوكالة عنها".

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وأضاف أدرعي ضمن فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس" أن "عشرات الملايين من الدولارات سنويا إلى الجهاد الإسلامي، و100 مليون دولار سنويا إلى حركة "حماس".

وتابع: "مئات الملايين من الدولارات سنويا إلى ميليشياتها في العراق، ومئات الملايين من الدولارات سنويا إلى ميليشياتها في سوريا، مئات الملايين من الدولارات سنويا إلى الحوثيين في اليمن، 700 مليون دولار سنويا إلى "حزب الله" في لبنان".

#إيران ترسل عشرات الملايين من الدولارات سنويًا إلى كل ميليشيا ارهابية تعمل بالوكالة عنها.

💵 عشرات الملايين من ك سنويًا إلى الجهاد الإسلامي

💵 100 مليون دولار سنويًا إلى حماس

💵 مئات الملايين من الدولارات سنويًا إلى ميليشياتها في العراق

💵 مئات الملايين من الدولارات سنويًا إلى… pic.twitter.com/p4pJ3ddiiG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 15, 2024

وأشار إلى أن "هذه الأموال لا تذهب إلى أهل لبنان وغزة والعراق وسوريا واليمن بل تذهب إلى الجيوش والميليشيات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه لتنشر في كل مكان الخراب والفساد والدمار".

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني ليل السبت - الأحد مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

المصدر: RT