الولايات المتحدة.. حريق بمصنع للقذائف المخصصة لأوكرانيا (صور)

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية باندلاع حريق بمصنع في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، يصنع قذائف المدفعية من عيار 155 مم لأوكرانيا.

وبسب أطلس نيوز، فإن المصنع واحد من سبعة مصانع تنتج الذخائر والعتاد للجيش الأمريكي.

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وأشار الموقع إلى أنه "اندلع حريق كبير في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون".

وأكدت الشركة المالكة للمصنع "جنرال ديناميكس" وقوع حريق في المصنع.

وجاء في منشور المصنع: "تم إخماد حريق طفيف في المصنع ولم تقع إصابات".

ونشر شهود عيان صورا للمصنع الذي كان يتصاعد منه دخان أسود.

وتصف صحيفة "واشنطن بوست" مصنع سكرانتون للذخيرة، كأحد المنشآت المشاركة في إنتاج قذائف المدفعية عيار 155 مم للجيش الأمريكي، بأنه "مرتكز" لجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

من جهتها قالت مجلة "National Defense" أن مصنع سكرانتون تم تحديثه خصيصا لإنتاج القذائف لأوكرانيا.

وقبل الأزمة الأوكرانية كان ينتج في المتوسط ​​سبعة آلاف قذيفة مدفعية شهريا ومن المتوقع أن ينتج بحلول عام 2027، 35 ألف قذيفة شهريا.

🚨BREAKING: There is a fire at the Scranton Army Ammunition Plant. The Scranton Plant, a government-owned contractor-operated facility, is the main producer of 155mm artillery shell bodies in the United States. pic.twitter.com/rxpJh8Nl5E — AJ Huber (@Huberton) April 15, 2024

🇺🇸⚠️ : #UPDATE

The US Scranton Army Ammunition Plant has reportedly been caught on fire, according to social media. The government-owned facility is the main producer of 155mm artillery shells for the US military (and Ukraine) in the United States. pic.twitter.com/Sffjw07d5A — OSINT Expert (@OsintExperts) April 15, 2024

المصدر: نوفوستي