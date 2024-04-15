مسؤول ايراني: رد إيران على أي هجوم إسرائيلي سيكون خلال ثوان

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية علي باقري أن رد إيران على أي هجوم إسرائيلي مقبل سيكون خلال ثوان.

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وفي مقابلة تلفزيونية، قال علي باقري: "في حال ارتكب العدو أي خطأ مجددا، على الصهاينة أن يعلموا أننا لن نمهلهم 12 يوما، فسرعة الرد الإيراني ستكون أقل من بضع ثوان".

وأضاف باقري: "عندما اتُخذ القرار الايراني بالرد علي الكيان الصهيوني تم التخطيط أيضا لتحركاته ما بعد الرد".

وفي ضوء التصريحات الإسرائيلية حول الرد على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، والدعوة إلى توجيه ضربة ساحقة لإيران على الفور، حذر قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي اليوم الاثنين من أن القوات المسلحة "سترد ردا عاصفا على أي عدوان من جانب العدو أو انتهاك لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأراضيها وأمنها".

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كما أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل بردّ أشدّ وأكثر حزما.

ووجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يوم الأحد، تحذيرا إلى تل أبيب، من الرد على العملية الإيرانية.

المصدر: RT