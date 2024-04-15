خبير: بايدن يجر واشنطن إلى حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط

قال فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجر واشنطن إلى حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط بدون وعي.

ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية الأمريكية عن جرجس قوله: "إن بايدن قد فشل في تحقيق هدفه الشامل وهو منع امتداد الصراع في قطاع غزة إلى الدول المجاورة".

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وأضاف: "لقد فشلت استراتيجية إدارة بايدن بشكل مخجل..إن بايدن يجر الولايات المتحدة إلى حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط دون وعي".

وأشار جرجس، إلى أن بايدن ليس له تأثير على قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قطاع غزة أو إيران.

وشنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

المصدر: نوفوستي+RT