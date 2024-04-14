لواء مصري متقاعد يعلق على الهجوم الإيراني على إسرائيل

علق اللواء المصري محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق والمسئول عن غرفة عمليات المخابرات إبان حرب أكتوبر 1973 على الضربة الإيرانية لإسرائيل مساء السبت.

إقرأ المزيد

قال رشاد إن الهجوم الإيراني علي إسرائيل بصرف النظر عن حجم الخسائر كان رسالة إليها بقدرة إيران علي الوصول إلي العمق الإسرائيلي وتجلت قدرة إيران في التعامل مع أهداف عسكرية دون التعرض للأهداف المدنية، ما يشير إلى الدقة الإيرانية في ردع إسرائيل في أية مواجهة مستقبلا.

وأضاف أن الرسالة الأخري التي وجهتها إيران بهذا الهجوم تشير إلى أن إسرائيل لا تستطيع فعل شيء دون الولايات المتحدة، وأنها لا يمكنها الدفاع عن نفسها منفردة.

وتابع: "على إسرائيل أن تعي ذلك وتلتزم بقرارات وسياسات أميركا في منطقة الشرق الأوسط مع عدم العربدة في المنطقة دون موافقتها والالتزام بالموقف الأمريكي بعدم تصعيد الصراع مع إيران وأنها لن توافق علي الرد علي إيران ولن تشارك فيه، وهي في نفس الوقت ملتزمة بالدفاع عنها".

وقد شنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

المصدر: RT