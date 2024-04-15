هاليفي: إطلاق إيران الصواريخ على إسرائيل سيقابل برد

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارته قاعدة "نيفاتيم" الجوية التي قصفتها إيران بأن إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيقابل بالرد.

وقال هاليفي أثناء زيارة سرب طائرات "إف-35": "أرادت إيران الإضرار بالقدرات الاستراتيجية لدولة إسرائيل، وهذا شيء لم يحدث في الماضي. لقد كنا مستعدين في عملية "القبة الحديدية" وهذا الاستعداد جعل إيران تحاول تحقيق تفوق جوي أيضا، ولكن ما فعلتموه (القوات الجوية الإسرائيلية) عبرتم به بشكل جيد للغاية عن قوة دفاعاتنا".

وأضاف: "إسرائيل قوية جدا وتعرف كيف تتعامل مع هذا التهديد بمفردها، ولكن مع وجود تهديد كبير جدا وبعيد جدا، يسعدنا دائما أن يكون معنا حلفاء"، مشيرا إلى التنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، وهو الأمر الذي قال إن "إيران تواجه من خلاله قوة دولية كبيرة للغاية".

وتابع: "نحن نتطلع إلى الأمام وندرس خطواتنا، وإطلاق هذا العدد كبير من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة على إسرائيل سوف يقابل برد".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب ناقش مجموعة من الخيارات في اجتماعه اليوم الاثنين، بهدف إيذاء إيران بعد هجومها الواسع النطاق على إسرائيل لكن دون التسبب في حرب شاملة.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الأحد نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى أن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الاثنين، وكتبت الصحيفة: "يتوقع المسؤولون الأمريكيون والغربيون أن ترد إسرائيل بسرعة على الهجمات الإيرانية، ربما اليوم الاثنين".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "كان 11" التلفزيونية أن إسرائيل مستعدة للهجوم المضاد على الفور على إيران، لكنها على الأقل أجلت العملية بعد اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت إلى أن بايدن حث نتانياهو في محادثة هاتفية معه على عدم التصعيد واعتبار صد الهجوم الجوي الواسع النطاق الذي شنته إيران في اليوم السابق انتصارا لإسرائيل.

وكانت قد شنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

المصدر: RT