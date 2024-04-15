إعلام إسرائيلي: تل أبيب تريد إيذاء طهران مع تجنب حرب شاملة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب ناقش مجموعة من الخيارات في اجتماعه اليوم الاثنين بهدف إيذاء إيران بعد هجومها الواسع النطاق على إسرائيل لكن دون التسبب في حرب شاملة.

وفي تقرير لم تذكر مصدره، قالت القناة إن نية إسرائيل هي الشروع في عمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي قالت إنها لن تشترك مع إسرائيل في أي هجوم مباشر على إيران.

وبعد الهجوم الإيراني نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

وتزامنت هذه التصريحات مع ما أكده وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل أن "واشنطن لا تبحث عن نزاع مع طهران".

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية "تقريبا" مؤكدا على دعم بلاده "الثابت" لتل أبيب.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الأحد نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الاثنين، وكتبت الصحيفة: "يتوقع المسؤولون الأمريكيون والغربيون أن ترد إسرائيل بسرعة على الهجمات الإيرانية، ربما اليوم الاثنين".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "كان 11" التلفزيونية أن إسرائيل مستعدة للهجوم المضاد على الفور على إيران، لكنها على الأقل أجلت العملية بعد اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت إلى أن بايدن حث نتانياهو في محادثة هاتفية معه على عدم التصعيد واعتبار صد الهجوم الجوي الواسع النطاق الذي شنته إيران في اليوم السابق انتصارا لإسرائيل.

وكانت قد شنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

المصدر: RT