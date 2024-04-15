إيهود باراك يعلق على الهجوم الإيراني على إسرائيل وتوقيت الرد عليه

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، على الهجوم الذي شنته إيران بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال إيهود باراك: "الآن ما نحتاجه هو التفكير قبل اتخاذ إجراء واعتماد نوع معين من الصبر الاستراتيجي"، مضيفا: "علينا أن ننظر إلى الصورة كاملة، ما زلنا عالقين في غزة، ولا يزال لدينا رهائن".

وأردف باراك بالقول: "لا يزال علينا تهدئة الشمال من أجل تمكين اللاجئين الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم".

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق: "وبطريقة مثيرة للإعجاب وبقوة الدفاع الجوي لدينا، هزمنا إيران.. وسيكون لدينا الوقت للرد على هذا الهجوم في وقت لاحق".

من جهته، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

كما حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يوم الأحد، تل أبيب، من الرد على الهجوم الإيراني.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

المصدر: "سي إن إن" + RT