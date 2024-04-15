الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل اتصالات مصرية بإيران وإسرائيل قبل الهجمات الأخيرة

أفادت قناة "i24NEWS" الإخبارية الإسرائيلية بأن الجانب الإيراني أبلغ مصر عبر "قنوات أمنية" بتوقيتات محددة للرد على إسرائيل وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن عمليات الطيران المدني.

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ونقلت القناة العبرية عن تقارير إعلامية إيرانية وعربية "تفاصيل اتصالات أجرتها القاهرة مع إيران وإسرائيل"، قبيل الرد الإيراني على إسرائيل، ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في مطلع شهر أبريل الحالي.

وقالت مصادر إن القاهرة "استبقت الرد الإيراني بالتأكيد للمسؤولين في طهران، على عدم المشاركة في استهداف المسيرات أو الصواريخ الإيرانية التي قد تقترب من الأجواء المصرية في طريقها نحو أهداف إسرائيلية".

وأضافت المصادر أن، "الجانب الإيراني أبلغ مصر عبر قنوات أمنية بتوقيتات محددة للرد، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن عمليات الطيران المدني".

من جانب آخر، كشفت مصادر أن القاهرة "حذرت المسؤولين في حكومة إسرائيل من استهداف أي أهداف إيرانية في الأجواء المصرية، كما حدث في أوقات سابقة، عندما أسقطت مسيرات حوثية في محافظة البحر الأحمر المصرية، ما تسبب في أضرار مادية وكذلك خسائر في قطاع السياحة".

وأصدر وزير الدفاع المصري، الفريق محمد أحمد زكي، وفق المصادر، تعليمات برفع حالة الطوارئ والجهوزية وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محيط الإحداثيات التي أبلغت بها طهران القاهرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز السبت الماضي أنه "ردا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر أمس الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

المصدر : i24NEWS