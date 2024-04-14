وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مع نظيريه الإيراني والإسرائيلي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالين هاتفيين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الإيراني والإسرائيلي التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري على خلفية إطلاق مسيرات إيرانية هجومية ضد أهداف إسرائيلية.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكرى غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل بشكل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة وتهديد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية المصري طالب نظيريه الإيرانى والإسرائيلى بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والنأي بالنفس عن سياسات حافة الهاوية والاستفزازات المتبادلة التى من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط.

وأعرب وزير الخارجية المصري لنظيريه الإيرانى والإسرائيلى عن استعداد مصر لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة، التى باتت تأخذ منحى تصعيديا خطيرا، لا سيما نظراً لتزامنها مع استمرار أزمة قطاع غزة والمعاناة اليومية للشعب الفلسطينى وتصاعد حدة التوتر فى بؤر متعددة فى المنطقة، مطالبا بإحكام صوت العقل والرشد وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول تحافظ على استقرار الشرق الأوسط وسلامة شعوب المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية المصري لنظيره الإسرائيلي موقف مصر الراسخ المطالب بوقف إطلاق النار فى غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية ورفض أية إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما فى ذلك القيام بعمليات عسكرية برية فى مدينة رفح الفلسطينية.

المصدر: RT