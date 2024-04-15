لابيد: كل ما تبقى من "سيد الأمن" دولة من الخراب

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن كل ما تبقى من "سيد الأمن" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دولة من الخراب.

وكتب لابيد في منشور عبر منصة "إكس": "كل ما تبقى من "سيد الأمن" هو دولة من الخراب من غلاف غزة إلى كريات شمونة، وعنف الإرهابيين اليهود الذين خرجوا عن السيطرة، وخسارة كاملة للردع الإسرائيلي".

وشدد على أنه "إذا لم نتخلص من هذه الحكومة في الوقت المناسب، فسوف تجلب علينا الخراب. انها تجلب بالفعل. إنه وقت الانتخابات الآن".

כל מה שנשאר מ״מר בטחון״ זה עיי חורבות מבארי עד קרית שמונה, אלימות של טרוריסטים יהודים שיצאו משליטה, ואובדן גמור של ההרתעה הישראלית.



אם לא נזיז את הממשלה הזו בזמן, היא תביא עלינו חורבן. היא כבר מביאה. הגיע הזמן לבחירות, עכשיו. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 15, 2024

المصدر: RT