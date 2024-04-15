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الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لـ
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب خلال الليلة الماضية أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت أهدافا لحزب الله، بما في ذلك نقطة انطلاق وبنية تحتية إرهابية ومجمعات عسكرية في مناطق صديقين ومطمورة واللبونة وعيتا الشعب في جنوب لبنان".

وأضاف: "قام جنود الجيش أيضا بتنفيذ ضربات بهدف إزالة التهديدات في منطقتي عيتا الشعب واللبونة في جنوب لبنان".

المصدر: RT

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