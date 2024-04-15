"تايمز": لندن تتفاوض مع 4 دول لترحيل اللاجئين من بريطانيا إليها

ذكرت صحيفة "تايمز" أن الخارجية البريطانية تتفاوض مع أرمينيا وساحل العاج وكوستاريكا وبوتسوانا حول إبرام اتفاق مماثل للموقع بين بريطانيا ورواندا، لترحيل اللاجئين من الدول المذكورة.

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ونقلت الصحيفة عن وثائق مسربة لوزارة الخارجية البريطانية أن "بريطانيا بدأت في إجراء مفاوضات بشأن تكرار مخطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أثناء دراسة طلباتهم، مع أرمينيا والساحل العاج وكوستاريكا وبوتسوانا".

وأضافت أن محتوى الوثائق المسربة مرتبط بعمل الحكومة البريطانية خلال الأشهر الـ18 الأخيرة الهادف إلى البحث عن دول تهتم بتكرار مخطط رواندا. وأشارت إلى أن المفاوضات مع الدول الأربع المذكورة تتطلب اهتماما رئيسيا من جانب بريطانيا، موضحة أن بريطانيا بحثت أيضا احتمال إجراء مفاوضات مماثلة مع الإكوادور وباراغواي وبيرو البرازيل وكولومبيا، لكنها أقل اهتمام بمثل هذا الاتفاق. أما المغرب وتونس وناميبيا وغامبيا فرفضت إجراء مفاوضات بهذا الشأن على الإطلاق.

وتضم القائمة الاحتياطية للدول التي تنوي بريطانيا الاستعانة بها في حالة فشل مفاوضاتها مع الدول الأربع المذكورة الرأس الأخضر والسنغال وتنزانيا وتوغو وأنغولا وسيراليون.

وذكرت الصحيفة في الوقت ذاته أن المفاوضات مع أرمينيا وساحل العاج وكوستاريكا وبوتسوانا تواجه صعوبات بسبب المشاكل المستمرة المتعلقة بالاتفاقية الرواندية، لكن لندن تأمل في استئناف هذه المفاوضات بعد تشغيل المخطط الرواندي.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "الغارديان" إن مجلس الشيوخ البريطاني أجرى تصويتا على مشروع القانون حول ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا أثناء دراسة طلباتهم، مضيفة أنه تم تأجيل تبني هذا القانون.

وفي يناير الماضي أقر مجلس النواب البريطاني مشروع القانون في القراءة النهائية، على الرغم من الخلافات الخطيرة بين النواب.

المصدر: نوفوستي