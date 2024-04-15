"يبدو أنها لا تثق بزوجها".. ميغان تطلب من امرأة عدم الوقوف بجانب هاري (فيديو)

تم رصد ميغان ماركل وهي تمنع امرأة من الوقوف إلى جانب زوجها الأمير هاري لالتقاط صورة تذكارية خلال الاحتفال بفوز فريق البولو.

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وفي لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت دوقة ساسكس، 42 عاما، تقف بجانب زوجها، 39 عاما، على خشبة المسرح في نادي غراند تشامبيونز للبولو في ويلينجتون بولاية فلوريدا، يوم الجمعة، بينما حاولت امرأة أخرى الوقوف بجانب الدوق لالتقاط صورة بعد تحدي "Royal Salute Polo Challenge".

ويمكن سماع ميغان في الفيديو وهي تقول للمرأة: "هل تريدين المجيء إلى هنا؟"، ثم ابتسمت وهي تشير إلى المرأة لتقف على جانبها الأيسر بدلا من جانب الأمير هاري الأيمن.

AP

وتفاعل نشطاء مع الفيديو، حيث علق أحدهم: "يبدو أنها لا تثق في زوجها. ولهذا السبب تستمر في التمسك به، وأي امرأة تقف بجانبه تطلب منها أن تقف بجانبها".

وقال آخر: "شخصية ميغان المسيطرة معروضة ليراها العالم. لذلك تفتقر إلى النعمة والروح السخية. لقد حشرت نفسها في فوز فريق هاري. إنه حقا مُهين".

وفي العام الماضي، نفت مصادر أن ماركل وهاري، اللذان تزوجا في عام 2018، يواجهان مشاكل في علاقتهما، ومع ذلك، قال الرافضون للزواج إنهم لن يستمروا إلا لبضع سنوات أخرى.

<Meghan Markle sparked an awkward moment on stage as she asked a woman not to pose next to Prince Harry for a picture after he won a polo tournament.>



The Duch, 42, ordered people around the stage after handing Harry, 39, a trophy.



< She requested the well-dressed woman in a… pic.twitter.com/RlIEQ0F1tq — HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) April 13, 2024

وظهر الثنائي في حالة معنوية جيدة طوال اليوم، حيث تم تصويرهما وهما يصلان إلى الحدث الخيري معا.

ويأتي تحدي البولو، الذي دعمته مؤسسة "Harry's Sentebale" الخيرية، بعد أسابيع قليلة مثيرة للزوجين.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة التابعة لدوق ودوقة ساسكس عن سلسلة قصصية جديدة قيد الإنتاج على "نتفليكس" تكشف أسرارا ومواضيع جديدة من حياة الأمير هاري وزودته ميغان ماركل.

AP

المصدر: "Page Six"