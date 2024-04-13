مفاجأة جديدة لمحبي هاري وميغان.. قبلة على المباشر تعيدهما إلى الواجهة! (صور)

أعلنت الشركة التابعة لدوق ودوقة ساسكس عن سلسلة قصصية جديدة قيد الإنتاج على "نتفليكس" تكشف أسرارا ومواضيع جديدة من حياة الأمير هاري وزودته ميغان ماركل.

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وكشفت شركة "Archewell Productions" عن وجود سلسلتين واقعيتين جديدتين في "المراحل الأولى" من الإنتاج على "نتفليكس"، كجزء من صفقة شاملة متعددة السنوات جرى توقيعها في عام 2020.

والمسلسل الأول سيكون برعاية ميغان، التي تعمل كمنتج تنفيذي أيضا، حيث ستظهر للجمهور وهي "تحتفل بمتعة الطبخ والبستنة والترفيه والصداقة".

أما الثاني سيلقي الضوء على لعبة البولو، وهي الرياضة التي يمارسها الأمير هاري منذ عقود، وغالبا ما يلعب في المباريات الخيرية.

إلى ذلك، استمتع هاري وميغان بأشعة شمس فلوريدا خلال حضورهما مباراة بولو خيرية، بعد الإعلان عن عرضيهما الجديدين على "نتفليكس".

وصعد هاري، 39 عاما، أمس الجمعة، للمشاركة في تحدي "Royal Salute Polo" في نادي "Grand Champions Polo" بويلينغتون.

واستفادت من المباراة منظمة "Sentebale" التي شارك هاري في إنشائها عام 2006 مع الأمير سيزو من ليسوتو، والتي تساعد الأطفال في إفريقيا المتضررين من الفقر وعدم المساواة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وارتدت ماركل، البالغة من العمر 42 عاما، فستانا أبيض اللون لهذه المناسبة بينما كانت تهتف لزوجها من الخطوط الجانبية.

وتأتي مباراة البولو بعد أشهر من مشاهدة هاري وهو يمارس لعبة الكرلنج والتزلج على الجليد في معسكر التدريب الشتوي الخاص بشركة "Invictus Games" في فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن الثنائي تخليا عن التزاماتهما الملكية، ولم يعد الزوجان يتلقيان الإعانات التي تمنحها المملكة المتحدة للعائلة، واستقرا في كاليفورنيا، وما عادا يتمتعان بشعبية كبيرة في بريطانيا.

المصدر: نيويورك بوست