وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأمريكي التوتر في المنطقة ويؤكد ضرورة وقف الحرب في غزة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تفاقم التوتر في منطقة الشرق الأوسط وأكد على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة واحتواء التصعيد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان اليوم الأحد، إن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، حول الأوضاع في المنطقة على خلفية الهجوم الإيراني الليلة الماضية على إسرائيل، وما شهدته الأسابيع الأخيرة من تصعيد متزايد علي خلفية أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية المصري شكري أن توتر الوضع الأمني في المنطقة بات يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات حول مسارات التحرك لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع.

وأحاط وزير الخارجية المصري نظيره الأمريكي بنتائج الاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر مع الجانبين الإيرانى والإسرائيلى لمواجهة الأزمة والحيلولة دون خروجها عن السيطرة.

كما أكد شكري على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة من أجل احتواء الأزمة الراهنة بين إيران وإسرائيل، واستمرار بذل قصارى الجهد من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية لاحتواء الكارثة الإنسانية التى يتعرض لها الفلسطينيون فى القطاع.

وشدد على أن توسيع رقعة الصراع على النحو الذي نشهده لن تصب في مصلحة أي طرف، ولن تجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار لشعوب المنطقة.

المصدر: RT