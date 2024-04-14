بايدن يؤكد دعمه "الثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن توفير دعم "ثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، وذلك بعدما عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط.

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وقال بايدن عبر منصة "إكس" ناشرا صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض "التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات ايران ضد اسرائيل. إن التزامنا ثابت (دفاعا عن) أمن اسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها".

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي قد أعلن أنه يتم إطلاع الرئيس جو بايدن بانتظام على الوضع في الشرق الأوسط بعد إطلاق إيران هجوما جويا بالمسيرات نحو إسرائيل.

وأطلقت إيران مساء السبت عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك ردا على قصف الطيران الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى لمقتل قيادات في الحرس الثوري كانوا بداخلها.

المصدر: "أ ف ب" + RT