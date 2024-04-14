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مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل وتدعو لضبط النفس

أخبار العالم

مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل وتدعو لضبط النفس
Legion-Media
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أدانت مجموعة السبع بالإجماع الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، وطالبت بالتزام جميع الأطراف بضبط النفس

اعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إدانة قادة مجموعة السبع خلال الاجتماع الذي عقد الأحد عبر الفيديو بالإجماع الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على اسرائيل، وشدد على وجوب التزام ضبط النفس من جانب جميع الأطراف.

وكتب المسؤول الاوروبي على منصة "إكس" في أعقاب المباحثات "مع قادة مجموعة السبع: نددنا بالإجماع بالهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل. وعلى جميع الاطراف أن تلتزم ضبط النفس. وسنواصل جميعا جهودنا لاحتواء التصعيد.

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وأضاف، إن وضع حد للأزمة في غزة في أسرع وقت، وخصوصا عبر وقف فوري لإطلاق النار، سيحدث فرقا.

وأوضح، أن الوضع في الشرق الأوسط سيكون أيضا موضع بحث خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأربعاء والخميس.

وتضم مجموعة السبع الكبار كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسيا وإيطاليا وكندا واليابان.

المصدر: AFP

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