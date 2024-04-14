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"مجلس الحرب" الإسرائيلي يجتمع بحضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية لتقييم الموقف عقب الهجوم الإيراني

"مجلس الحرب" الإسرائيلي يلتئم لتقييم الموقف بعد الهجوم الإيراني على البلاد

أخبار العالم

AP
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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اجتمع "مجلس الحرب" الإسرائيلي اليوم الأحد بهدف تقييم الموقف بعد الهجوم الإيراني على البلاد بحضور قادة الجيش والأجهزة.

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لحظة بلحظة.. الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته الإقليمية والدولية
لحظة بلحظة.. الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته الإقليمية والدولية

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

في المقابل أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على هجوم أمس.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن كلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار.

وبرز تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي طالب بتوجيه "ضربة ساحقة وفورية لإيران"، على خلفية هجومها.

المصدر: وكالات

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