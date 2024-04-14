أمير عبد اللهيان يكشف عن رسالة شكر وجهتها إيران لدول الجوار قبل الهجوم على إسرائيل بـ72 ساعة

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد، عن رسالة وجهتها طهران لدول الجوار قبل الهجوم على إسرائيل بـ72 ساعة.

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وفي تصريح له، قال حسين أمير عبد اللهيان: "نشكر دول المنطقة على تلقيها رسالتنا..نحن ملتزمون دائما بأمن إخواننا في المنطقة، ونعتبر أمن جيراننا كأمن إيران".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "في الرسالة التي وجهناها إلى أصدقائنا في دول المنطقة، أبلغناهم قبل العملية بحوالي 72 ساعة، بأن ردّ إيران سيكون حتميا ومؤكدا في إطار الدفاع المشروع"، وذلك دون الكشف عن أسماء الدول التي تم إبلاغها.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

المصدر: "مهر" + RT