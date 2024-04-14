الخطوط التايلندية تحوّل وجهات رحلاتها عن إيران والمنطقة

أعلنت شركة Thai Airways International التايلندية للطيران تحويل وجهات رحلاتها عن أجواء إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط اعتبارا من اليوم الأحد.

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ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن رئيس الشركة شاي يامسيري قوله إن شركته أدخلت "تعديلات صغيرة على مسارات بعض الرحلات الجوية لتجنب دخولها أجواء بلدان الشرق الأوسط".

من جهته أضاف رئيس الدائرة التجارية للشركة كوراكوت تشاتخاسينغ أن معظم الركاب الذين اشتروا تذاكر الرحلات إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط لم يتخلوا عن خططهم ولم يعيدوا تذاكرهم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

المصدر: نوفوستي